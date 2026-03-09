MENOY

Η Εύη Βατίδου ανέβασε φωτογραφία με τον γιο της από το παρελθόν: “Εγώ στα 24 μου μαζί σου”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία φωτογραφία από το παρελθόν ανέβασε η Εύη Βατίδου, στην οποία απεικονίζεται στα 24 της χρόνια αγκαλιά με τον γιο της, Χρίστο Κούγια.

Το πρώην μοντέλο ευχήθηκε δημόσια στον γιο της για τα γενέθλιά του, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, μέσω ενός Instagram story που έκανε.

Με αφορμή τα 24 χρόνια που γιόρτασε ο Χρίστος Κούγιας, η μητέρα του επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εκείνος εμφανίζεται μωρό, ενώ η Εύη Βατίδου ήταν στην ηλικία που έχει σήμερα το παιδί της.

«Εγώ τότε 24 μαζί σου. Σήμερα εσύ 24. Χαρούμενα γενέθλια Χρίστο, είσαι το μωρό μου», έγραψε πάνω στο story της.

Δείτε την ανάρτησή της

Εύη Βατίδου

