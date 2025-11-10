MENOY

LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου για το σοβαρό τροχαίο του στην Κύπρο: “Έχω αφόρητους πόνους στο σώμα”

THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου προσπάθησε να αποφύγει ένα ζωάκι που πετάχτηκε στο δρόμο. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το όχημα κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες και μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας (10/11), ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε ανακουφισμένος επειδή μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν η οικογένειά του.

«Όπως βλέπεις καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω μεγάλες αποστάσεις για συναυλίες. Είδα στο δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα και δεν θυμάμαι τίποτα, έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα. Έκανα εξετάσεις τα πάντα. Το μόνο ότι έχω αφόρητους πόνους στο σώμα. Θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν όλα» είπε μεταξύ άλλων.

Μαυρίκιος Μαυρικίου

