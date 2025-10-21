Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στο κόκκινο – Δείτε φωτογραφία με το νέο της look

Η Εβελίνα Παπούλια τόλμησε ξανά μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, επιστρέφοντας στο φωτεινό κόκκινο που ανέδειξε τη δυναμική πλευρά της.

Η Εβελίνα Παπούλια είναι μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου -και σίγουρα μια γυναίκα που δεν φοβάται τις αλλαγές. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει πως αγαπά να πειραματίζεται, να εξελίσσεται και να επαναπροσδιορίζει την εικόνα της.

Αυτή τη φορά, η δημοφιλής ηθοποιός έκανε μια αλλαγή που πολλοί από τους θαυμαστές της περίμεναν -έγινε ξανά κοκκινομάλλα. Η ίδια μοιράστηκε μέσα από τα social media το νέο της look, ένα φωτεινό, ζεστό κόκκινο με χάλκινες αποχρώσεις, που ταιριάζει απόλυτα με τη λευκή επιδερμίδα και τα πράσινα μάτια της.

Το χρώμα συνοδεύτηκε από το χαρακτηριστικό κούρεμά της, με τις έντονες, φυσικές μπούκλες να δίνουν χαρακτήρα και γοητεία στο αποτέλεσμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Εβελίνα Παπούλια με κόκκινα μαλλιά -η ίδια είχε υιοθετήσει το συγκεκριμένο χρώμα και το 2007, όταν συμμετείχε ως κριτής στο «So You Think You Can Dance». Εκείνη την εποχή, το κόκκινο είχε γίνει το προσωπικό της statement και είχε συνδεθεί άρρηκτα με την εικόνα της.

Περίπου δύο δεκαετίες μετά, η ηθοποιός επιστρέφει σε εκείνη τη signature απόχρωση, αλλά με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Δείτε το νέο look της Εβελίνας Παπούλια:

Δείτε την Εβελίνα Παπούλια πριν την αλλαγή:

Πηγή: bovary.gr