MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Ελένη Βουλγαράκη διαψεύδει ότι μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία

|
THESTIVAL TEAM

Τις φήμες που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία και να απομακρύνεται από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις θέλησε να διαψεύσει η Ελένη Βουλγαράκη, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τα όσα ακούστηκαν για την αποχώρησή της από τη ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετέχει. Η απόφασή της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, προκάλεσε συζήτηση, με σενάρια περί οριστικής μετακίνησής της στο εξωτερικό.

Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό, στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή της για την Πορτογαλία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα μόνιμης εγκατάστασης. «Στην Ελλάδα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα. Δεν ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό. Έχω δουλειές που τρέχουν, συνεργασίες εδώ. Δεν τα παρατάω όλα. Απλά χρειάζομαι ισορροπία. Δεν έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Έχω παλέψει πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι η απόφασή της δεν ήταν αποτέλεσμα παρόρμησης, αλλά ώριμης σκέψης, απαντώντας έμμεσα σε όσους αμφισβήτησαν τις επιλογές της. «Δεν είμαι 15 χρονών. Για να πάρω αυτή την απόφαση κάτι σημαίνει για μένα. Υπάρχει λόγος. Ζούμε σε άλλες εποχές, δεν χρειάζεται να λογοδοτώ επειδή θέλω να βρω ισορροπία στην προσωπική μου ζωή», ανέφερε.

Ελένη Βουλγαράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εξαφανίστηκε 16χρονη από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επαφές με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επαφές μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Ε.Ο. αεροδρομίου από την ΠΚΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ράνια Θρασκιά: Στο Θεαγένειο καταγράφονται 307 κενές οργανικές θέσεις – Εργαζόμενοι πραγματοποιούν έως 8 νυχτερινές βάρδιες τον μήνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Οι “Στρακαστρούκες” ξανακάνουν μπαμ στη Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων