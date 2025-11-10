MENOY

LIFESTYLE

Η Δούκισσα Νομικού δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της: “Το ίδιο που στόλιζα με τους γονείς μου, 35 χρόνια τώρα”

Φωτογραφία: Instagram
|
THESTIVAL TEAM

44 ημέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα και όλο και περισσότεροι celebrities έχουν αρχίσει να στολίζουν τα σπίτια τους, όπως η Δούκισσα Νομικού.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της το δικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο όπως αποκάλυψε στόλιζε κάποτε με τους γονείς της.

«Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου – το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας», έγραψε η Δούκισσα Νομικού.

Όπως μπορεί να δει κανείς πρόκειται για ένα τεράστιο δέντρο, το οποίο φτάνει μέχρι το ταβάνι και είναι στολισμένο με πολύχρωμα λαμπιόνια και πολλών ειδών μπάλες και διακοσμητικά.

Δούκισσα Νομικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

