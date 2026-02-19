Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ότι είναι και πάλι ερωτευμένη – “Είναι πολύ πιο ουσιαστικός αυτός ο έρωτας”

Μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε η Δήμητρα Αλεξανδράκη λέγοντας στους θαυμαστές της ότι είναι ξανά ερωτευμένη, μετά τον δύσκολο χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της με τον οποίο μάλιστα ετοιμαζόταν και για θρησκευτικό γάμο.

Στο νέο βίντεο που ανέβασε η γνωστή επιχειρηματίας και μοντέλο, Δήμητρα Αλεξανδράκη, στο Youtube, αποκάλυψε πως ένας νέος άνδρας μπήκε στη ζωή της και μάλιστα πρόκειται για έναν άνθρωπο που στέκεται στο πλάι της ουσιαστικά και την θέλει έχοντας δει και τη χειρότερη εκδοχή της.

«Να σας πω κάτι; Εκεί που λες “Αποφασίζω πως θέλω να μείνω μόνη μου, να μην υπάρχει τίποτα κανένας. Να μην με πλησιάζει άνθρωπος…”. Πώς μου κάνει πλάκα ο Θεός κι ο ερωτάς ο ξαφνικός. Κάτι γίνεται και εκεί που λες κανείς να μη με ξαναπλησιάσει, κάτι γίνεται…

Ξέρεις τι είναι να έχεις τα χειρότερά σου και να σε πλησιάζει ένας άνθρωπος και να σε θέλει για τη χειρότερή σου εκδοχή; Μετά αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει να του δώσεις την καλύτερή σου εκδοχή; Και να είναι εκεί, να μη φεύγει. Να είναι ουσιαστικά, όχι για το φαίνεσθαι, για το ότι είσαι περιποιημένη. Να είσαι εκεί για τον άνθρωπο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό;», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Νομίζω είναι πιο ουσιαστικός ο έρωτας που λατρεύουμε έναν άνθρωπο, για τη συμπεριφορά του, για τους τρόπους του. Παρά ο “βλέπω κάποιον να περνά με κοιλιακούς και τον ερωτεύτηκα”. Είναι πολύ πιο ουσιαστικός αυτός ο έρωτας και μεγαλώνοντας και όσο περνάνε τα χρόνια κοιτάς το πιο ουσιαστικό και όχι το φαίνεσθαι. Καλά, όχι ότι δεν είναι κούκλος», ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.