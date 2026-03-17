Η Χριστίνα Σάλτη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ: Της αφαίρεσαν το δίπλωμα και σήκωσαν το αμάξι της με γερανό

Η Χριστίνα Σάλτη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα και να σηκώσουν το αυτοκίνητό της με γερανό.

Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, τη σταμάτησε η Τροχαία μετά από βραδινή της έξοδο και αφού της έκαναν αλκοτέστ, της έκοψαν κλήση και την απομάκρυναν από το όχημά της.

Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε, αστειευόταν για την εμπειρία της, υποστηρίζοντας πως την άφησαν να φύγει επειδή “είναι πάρα πολύ διάσημη”: «Το πρωί, γύρω στις 4, γύριζα από βραδινή έξοδο που είχα πιεί τα φανταστικά μου κρασάκια, είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, ήταν εξαιρετικά. Φυσικά, πέφτω πάνω σε μπλόκο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, την Τροχαία Αθηνών, που ενώ με βρήκε πάνω από το όριο, μου επέτρεψε να φύγω και να πάω σπίτι μου και να απολαύσω τον ύπνο μου. Τους ευχαριστώ πολύ, μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου είπαν “Προς Θεού κυρία Σάλτη, εσάς να γράψουμε; Είναι δυνατόν; Έχουμε μεγαλώσει μαζί σας, είστε πάρα πολύ διάσημη”. Μου πρότειναν να με πάνε κιόλας, αλλά δεν δέχτηκα και συνέχισα με το αυτοκίνητό μου κανονικά να πάω στο ωραίο μου σπιτάκι. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κανένα πρόστιμο, καμία αφαίρεση διπλώματος, ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε.

Σε σχόλιο ξεκαθάρισε έπειτα πως αστειευόταν και στη συνέχεια ανέβασε και δεύτερο βίντεο όπως ετοιμαζόταν για να παραδώσει το δίπλωμά της στην Τροχαία.

Στο νέο βίντεό της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Get ready with me για να πάμε να παραδώσουμε το δίπλωμα στην Τροχαία. Εννοείται ότι η με έγραψε. Κλησάρα σοβαρή και μου πήραν το δίπλωμα για 30 μέρες. Σε αυτό το βίντεο ευχαριστώ την Τροχαία που δεν μου χαρίστηκε και πήρα ένα μεγάλο μάθημα. Και το αμάξι μου το πήρε και γερανός».

