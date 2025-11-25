MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Χριστίνα Σάλτη λύγισε on air μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της: “Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή”

|
THESTIVAL TEAM

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Χριστίνα Σάλτη τους τελευταίους μήνες καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο της αγαπημένης της μητέρα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή, χτυπημένη από καρκίνο.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (25/11) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και λύγισε on air όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της. Επίσης, η Χριστίνα Σάλτη μίλησε για το νέο της τραγούδι αναφέροντας ότι τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν κάποιον χωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι δυνατές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια ότι πέρασε όταν ήταν παιδί και τότε εκείνη ξέσπασε σε κλάματα.

«Είχα μια πολύ δυνατή μαμά που έκανε τα πάντα για μένα και τα αδέλφια μου. Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα, να παλεύουμε. Ακόμα και τώρα, που την έχω χάσει, έχω πάρει δύναμη από αυτό. Όλο το παράδειγμα της μαμάς μου είναι δύναμη. Τώρα που την έχω χάσει και δουλεύω και προσπαθώ πολύ, είναι γιατί έτσι έχω μάθει, να παλεύω και να προσπαθώ», είπε φανερά συγκινημένη η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατές οι γυναίκες. Η βία είναι παντού. Ακόμα και στους μισθούς, στη συμπεριφορά, σε όλες τις δουλειές. Εμείς επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα – έχω και μια αδελφή – και τα καταφέραμε, ήμασταν οι τρεις μας, δεμένες, ενωμένες, και αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Όλες τις φίλες μου τις αγαπάω. Είμαστε ενωμένες», δήλωσε ακόμα η Χριστίνα Σάλτη.

«Μου αρέσει να λέω τραγούδια για τις γυναίκες. Δε σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους άντρες. Απλά χρειάζεται να μας αγαπάνε και να μας σέβονται περισσότερο… Είναι πολύ βιωματικό αυτό το τραγούδι…», ανέφερε στη συνέχεια.

Χριστίνα Σάλτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Αν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ηράκλειο: Μαθητές Δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε… γκαρσονιέρα – Οργή γονέων για την έλλειψη αίθουσας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μεγαλόπολη: Πέταξαν σκυλίτσα στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πετρούπολη: Καθηγήτρια γυμνασίου έπιασε μαθητή από τον λαιμό και τον έσερνε από την κουκούλα στο προαύλιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σχολείο στέλνει τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε… γκαρσονιέρα