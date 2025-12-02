MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Χάρις Αλεξίου για το νέο της επαγγελματικό βήμα: “Θα είμαι κάπου φέτος”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην κάμερα του “Buongiorno” του MEGA, έκανε το βράδυ της Δευτέρας (01/12) η Χάρις Αλεξίου, που βρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε».

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε για την παράσταση σχολιάζοντας πως ήταν συγκινητική, ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε και τα τραγούδια που έγραψαν οι Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Στο τέλος, η Χάρις Αλεξίου αποκάλυψε και τα νέα επαγγελματικά σχέδιά της.

«Η παράσταση ήταν συγκινητική, οι τρεις γυναίκες πάνω στη σκηνή ήταν μαγικές, έδωσαν όλο τους τον εαυτό», είπε αρχικά.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη τα τραγούδια που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου», συνέχισε.

«Έχω συμμετέχει σε αρκετές παραστάσεις και φέτος θα είμαι κάπου, αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά», είπε στο τέλος για τα επόμενα επαγγελματικά βήματά της.

Χάρις Αλεξίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σιντικής για τους κτηνοτρόφους: Θανατώθηκαν 4.170 αιγοπρόβατα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον ΑΣ Άρης: “Απαλλαγή από βραχνά δεκαετιών”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί! Δείτε πρόστιμο που θα πληρώσει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Κινητοποιήσεις αγροτών: Έκλεισε η Εγνατία Οδός στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Σπίτι μου 2: Η διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια και οι νέες προσαυξήσεις για παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου: Το Trio Korobeinikov στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης