Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε δημοσίως τον Γιάννη Ευσταθίου των O.P.A. – “Έφυγες νωρίς”

Ο μουσικός του συγκροτήματος O.P.A., Γιάννης Ευσταθίου πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12/3), βυθίζοντας το πένθος τους δικούς του ανθρώπους, τους πρώην συνεργάτες και τους θαυμαστές του. Η Χάρις Αλεξίου που είχε συνεργαστεί μαζί του, τον αποχαιρέτησε δημοσίως με μία συγκινητική ανάρτηση.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έβαλε στα stories της στο Facebook μία φωτογραφία του Γιάννη Ευσταθίου, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τη δεκαετία του 1990 με το συγκρότημα Ο.P.A. και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα. Η Χάρις Αλεξίου είχε συνεργαστεί με το γκρουπ στο δημοφιλές τραγούδι «Μες στα δυο της μάτια».

«”Δυο κόσμους έχει η ψυχή μου”. Έφυγες νωρίς Γιάννη. Δε θα ξεχάσω την υπέροχη συνεργασία μας.

Τις μουσικές, τις στιγμές, τη χαρά που μοιραστήκαμε. Καλό σου ταξίδι», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η Χάρις Αλεξίου.

Παράλληλα, η σπουδαία ερμηνεύτρια συνόδεψε το συγκινητικό της κείμενο με μία φωτογραφία του Γιάννη Ευσταθίου.

Επίσης, δημοσίευσε και ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Μες τα δυο της μάτια», στο οποίο συνεργάστηκε με τους O.P.A.

Ποιοι ήταν οι O.P.A.

Οι O.P.A. (Oppressive People Attack) ήταν ένα ελληνικό ραπ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1988 και διαλύθηκε το 1998. Το συγκρότημα αποτελούταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα, στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου, που έφυγε από τη ζωή, στη σύνθεση, την ενορχήστρωση, τα πλήκτρα και άλλα μουσικά όργανα.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες των OPA ήταν η συνεργασία τους με τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Μες τα δυο της μάτια».

Το συγκρότημα διέκοψε το 1996 την πορεία του και το τελευταίο του άλμπουμ είχε τίτλο «Κάνουμε τ’ αστεία σοβαρά». Μετά τη διάλυση των O.P.A., ο Γιώργος Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του πορεία με ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες ροκ σκηνές στην Αθήνα.

