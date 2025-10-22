MENOY

Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: “Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε η Χάρις Αλεξίου τον Διονύση Σαββόπουλο, τονίζοντας ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης υπήρξε «φάρος στα σκοτάδια της».

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του τραγουδοποιού και συνθέτη, στα 81 του χρόνια.

Η Χάρις Αλεξίου κοινοποίησε μια φωτογραφία του, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το κομμάτι του «Θαλασσογραφία».

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, δηλώνοντας ότι η απουσία του θα της στοιχίσει ιδιαίτερα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες σαν φάρος στα σκοτάδια μου».

Διονύσης Σαββόπουλος Χάρις Αλεξίου

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

