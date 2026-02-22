Η Χαρά Τσιώλη για την κόντρα με την Ιωάννα Τούνη: “Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους”

Για τη διαμάχη στην οποία είχε εμπλακεί το προηγούμενο διάστημα με την Ιωάννα Τούνη ρωτήθηκε η Χαρά Τσιώλη. Η γνωστή κωμικός συμμετέχει ως παίκτρια στο φετινό J2US και η ρεπόρτερ του “Χαμογέλα και Πάλι”, Μένια Κούκου, της ζήτησε να επανέλθει στο θέμα που είχε συζητηθεί στα social media και τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

«Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα. Είμαι τελείως αντίθετη από το lifestyle το δικό της και από τα πρότυπα τα οποία προωθεί και για μένα, όλο αυτό το concept των Influencer είναι λυπηρό, γιατί προωθούν μόνο την εξωτερική εμφάνιση, τα μαλλιά, την ύλη, την ομορφιά», απαντά η Χαρά Τσιώλη.

«Εγώ άνοιξα αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια, γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους», ξεκαθαρίζει η γνωστή κωμικός στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

Τι είχε πει όμως η Χαρά Τσιώλη για την Ιωάννα Τούνη;

Η Χαρά Τσιώλη είχε εκφραστεί αρνητικά για την Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεό της, όταν η Influencer απαντώντας σε κάποια αρνητικά σχόλια για τα διάφορα ταξίδια της στο Ντουμπάι είχε γράψει ότι αυτοί που την «κράζουν» το πολύ πολύ να έχουν πάει μέχρι την Καρδίτσα.

Τότε, η Χαρά Τσιώλη μέσα από ένα βίντεό της είχε σχολιάσει:

«Θίχτηκε η Ιωάννα Τούνη για τα χιλιάδες αυτά σχόλια που εισπράττει στα προφίλ της από ανθρώπους που την «κράζουν» και της λένε ότι συμμετείχε στα πάρτι στο Ντουμπάι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ιωάννα μου, έγινες γνωστή μέσα από ένα «ροζ» βίντεο που είχε κυκλοφορήσει παντού. Μετά έγινες διάσημη influencer και το μόνο που πουλάς μέσα από το προφίλ σου είναι το εύκολο χρήμα.

Για να μη μιλήσουμε για τα χιλιάδες κοριτσάκια που έχουν επηρεαστεί και επίσης κυνηγούν το εύκολο χρήμα. Ο κόσμος, λοιπόν Ιωάννα μου, δεν σε βρίζει γιατί σε φθονεί αλλά γιατί κουράστηκε να βλέπει ανθρώπους να πουλάνε τα πάντα για τα χρήματα κι έπειτα να κάνουν επίδειξη του πλούτου τους».