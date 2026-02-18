Η Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της: Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο

Η Αθηνά Οικονομάκου βιώνει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς κάνει σχέδια γάμου με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», που προβάλλεται στο MEGA. Μεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε ότι δε μπορεί να μιλάει άλλο για τον γάμο της, τονίζοντας ότι το θέμα πια έχει «καεί».

Αρχικά αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τη Μαίρη Συνατσάκη, ενώ αμέσως μετά κλήθηκε να απαντήσει για τον ντόρο που έχει προκληθεί γύρω από τον επικείμενο γάμο της.

«Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε, φτάνει. Το “κάψαμε”. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δε νομίζω να έχει πια σημασία», τόνισε η Αθηνά Οικονομάκου.

Θα ήθελα να μην το μάθει κανείς αλλά νομίζω ότι είναι αδύνατον.

Μετά από ένα σημείο όταν τόσος κόσμος το ψάχνει, είτε υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό, είτε υπάρχει μια υπόθεση, είτε κάποιος βγαίνει και λέει κάτι που έχει ακούσει από κάποιον, πάντα υπάρχει μια αναπαραγωγή που δεν εξαρτάται από μένα», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, μιλώντας για τη σειρά «Έχω παιδιά» που πρωταγωνιστεί, επισήμανε ότι την απολαμβάνει ο κόσμος και στέλνει πολλά θετικά μηνύματα στους συντελεστές.

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεών της, η Φαίη Σκορδά σχολίασε τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου και αποκάλυψε μία άγνωστη συνομιλία τους.

«Είναι θέματα που παίζουν και όπως λέει και η ίδια, εκείνη δεν τα προκαλεί και ισχύει. Μια μέρα που κάτι μου είχε στείλει και τη ρώτησα αν μπορώ να το πω στην εκπομπή και μου λέει “σε παρακαλώ Φαίη μου δεν θέλω. Καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα βγει, αλλά δεν θα ήθελα”. Πρέπει να είναι σεβαστό», είπε η Φαίη Σκορδά.