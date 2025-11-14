Η Αριάνα Γκράντε δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα του “Wicked: For Good” – Δείτε το βίντεο

Η πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη εξελίχθηκε σε δυσάρεστο περιστατικό για την Αριάνα Γκράντε, όταν ένας θαυμαστής την πλησίασε απρόοπτα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν online, η διάσημη τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια του φιλμ φαίνεται να περπατά στο χαρακτηριστικό κίτρινο «Yellow Brick Road» χαλί των Universal Studios Singapore, συνοδευόμενη από τη Μισέλ Γέο, τη Σίνθια Ερίβο και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Ξαφνικά, ένας άνδρας τρέχει προς το μέρος της και την αγκαλιάζει απρόσκλητα, με την Γκράντε να προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Η Σίνθια Ερίβο αντιδρά ακαριαία, παρεμβαίνοντας προστατευτικά ανάμεσα στον εισβολέα και τη Γκράντε, ενώ τα μέλη της ασφάλειας σπεύδουν να τον απομακρύνουν. Η 32χρονη σταρ εμφανίζεται εμφανώς σοκαρισμένη, με τις συμπρωταγωνίστριες της να προσπαθούν να τη στηρίξουν.

Οι θαυμαστές αναγνώρισαν τον άνδρα ως τον Τζόνσον Γουέν, γνωστό στα social media ως «Pyjama Man». Ο ίδιος μάλιστα ανέβασε στο Instagram βίντεο από το περιστατικό, γράφοντας: «Αγαπητή Αριάνα Γκράντε, ευχαριστώ που μου επέτρεψες να πηδήξω στο Yellow Carpet και να βρεθώ δίπλα σου».