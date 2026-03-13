Η απίθανη ιστορία του NiVo με τη Ζωή Λάσκαρη: “Με περίμενε από τις 22:30 και αποκοιμήθηκε στο μαγαζί”

Μια άγνωστη ιστορία από τη γνωριμία του με τη Ζωή Λάσκαρη αποκάλυψε ο NiVo το βράδυ της Πέμπτης στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Ο ράπερ περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν σε νυχτερινό μαγαζί και πώς, από εκείνη τη στιγμή, ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση άνεσης και επικοινωνίας.

«Κάναμε κάποια πολύ δημοφιλή πάρτι στο Villa Mercedes κάθε Δευτέρα. Είχα πάει νωρίς να συναντήσω κάποιους φίλους και μετά τις 12:00 ξεκινούσε το πάρτι. Κάθεται λοιπόν σε ένα τραπέζι και τρώει η Ζωή Λάσκαρη με τον Τάκη Χρυσικάκο και μου κάνει… “Ψιτ!”. Κάθομαι στον καναπέ δίπλα της και μου λέει “Πάρε με τηλέφωνο”. Της λέω “Πού να σας πάρω τηλέφωνο; Δεν ξέρω τον αριθμό σας”. Μου λέει “Γράψε τον αριθμό μου και πάρε με”. Παίρνω λοιπόν τον αριθμό της και χτυπάει ήχος κλήσης “Καλημέρα Ελλάδα σου μιλάει ο…”».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός του ζήτησε να τον επισκεφθεί σε άλλο χώρο όπου έπαιζε μουσική. «Μου λέει “Τι κάνεις εδώ;”. Λέω “Παίζω μουσική απόψε το βράδυ εδώ”. “Ε, εγώ θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να κάτσω, είμαι και μεγάλη γυναίκα, θα φύγω. Αλλά πες μου ποια μέρα αν παίζεις κάπου αλλού”. Της λέω “Τα Σάββατα παίζουμε στο Venue”. “Το Σάββατο που έρχεται;”».

Όταν έφτασε στο μαγαζί, τον περίμενε μια έκπληξη. «Πάω στο μαγαζί κατά τις 12:00 – 12:30 και μου λέει ο πορτιέρης: “Κύριε Βουρλιώτη, έχει έρθει η κυρία Λάσκαρη και σας περιμένει από τις 10:30”. Του λέω “Και πού είναι τώρα;”. Μου λέει “Κοιμάται μέσα στο μαγαζί, στον καναπέ στο booth από πίσω”».

«Τη βλέπω όντως ξαπλωμένη και μου λέει “Έλα βρε παιδί μου, τι ώρα ξεκινάτε εσείς εδώ πέρα;”. Της λέω “Κυρία Λάσκαρη, ανοίγει το μαγαζί 1:00 η ώρα”. “1:00 η ώρα; Και τι θα κάνουμε εμείς; Θα πεθάνουμε!” μου λέει», πρόσθεσε γελώντας.

Κλείνοντας την ιστορία, ο NiVo σημείωσε: «Από τότε αποκτήσαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση άνεσης και επικοινωνίας».