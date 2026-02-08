Η Άννα Βίσση στηρίζει τον D3lta για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: “Είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης”

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση βρέθηκαν ο D3lta μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Κούστα και τη δεύτερη σύζυγό του, Δήμητρα Κούστα και η διάσημη σταρ δήλωσε τη στήριξη και την αγάπη της στον νεαρό καλλιτέχνη που ελπίζει να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, η οποία διατηρεί άψογες φιλικές σχέσεις με την εφοπλιστική οικογένεια, υποδέχτηκε στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου (08/02) τον D3lta, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι του, «Mad About it», που διεκδικεί τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

«Καλή επιτυχία. Την αγάπη μας. Δώστε του ένα χειροκρότημα να πάει καλά! Θα τον βλέπουμε πολύ καιρό. Είναι στο Λονδίνο, κάνει πολύ ωραία τραγούδια, πολλή ωραία δουλειά. Είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Το ακούτε άλλωστε, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη Eurovision και αν δεν, να μας δώσεις ένα τραγούδι εδώ», είπε η Άννα Βίσση στον D3lta.

«Είναι ο Roberto Κούστας, είναι ο γιος του εφοπλιστή του κυρίου Γιάννη Κούστα. Ήταν και η οικογένειά του χθες εκεί. Και κάποια στιγμή λοιπόν η Άννα Βίσση, κατά τη διάρκεια του προγράμματος τον υποδέχτηκε λοιπόν από τη σκάλα. Και αν είδατε άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο που ήταν χθες το βράδυ στο μαγαζί. Και να σας πω ότι βγήκε με πάρα πολύ μεγάλή άνεση στη σκηνή και το κοινό συνέχισε πάρα πολύ να διασκεδάζει με το τραγούδι του«, είπε ο Γιώργος Σκρομπόλας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.