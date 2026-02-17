Η Άννα Φλωρινιώτη κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του αδερφού της

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του αδερφού της, Νίκου Φλωρινιώτη, κατέθεσε η Άννα Φλωρινιώτη.

Δύο χρόνια μετά την απώλειά του τραγουδιστή από καρκίνο, η αδερφή του αποφάσισε να κινηθεί νομικά και βρέθηκε στην Ευελπίδων. Η ίδια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έξω από το δικαστήριο τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και τόνισε πως δεν θέλει εκδίκηση, αλλά ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η Άννα Φλωρινιώτη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν ιατρικό λάθος και δεν ευθύνεται κανένας γιατρός, αυτό θέλω να το πω και να το τονίσω. Εγώ σήμερα είμαι εδώ για να κάνουμε μήνυση για αμέλεια. Δεν ζητώ εννοείται εκδίκηση, θέλω απόδοση δικαιοσύνης και έχω χρέος απέναντι στον αδερφό μου να αποτρέψω στο μέλλον ένα παρόμοιο τέτοιο τραγικό λάθος. Καμία οικογένεια να μην ξαναπεράσει αυτό που περάσαμε εμείς και να μη χαθεί άδικα χρόνος που θα μπορούσα να έχω τώρα τον αδερφό μου δίπλα μου. Για να αναπαυτεί η ψυχούλα του θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω και να φανώ εντάξει δίπλα του».

Ο δικηγόρος της Άννας Φλωρινιώτη, έπειτα, εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί: «Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπέχοντος ποινική ευθύνη για λόγους ηθικής τάξεως προς αποκατάσταση της μνήμης του τεθνεώτος, του αδελφού της κυρίας Αποστολίδη, της κυρίας Άννας. Διότι επιτάσσεται να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες εν τέλει κατέληξε, υπό ποία έννοια. Δηλαδή χάθηκε πολύτιμο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη επέμβαση την οποία έγινε, με αποτέλεσμα να μην ειδοποιηθεί ποτέ για τη βιοψία, να θεωρήσει ότι δεν τίθεται ζήτημα επείγοντος, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και μετά ταύτα να το αφήσει στον χρόνο. Και μετά την πάροδο τριών ετών επανεμφανίστηκε, με συνέπεια πλέον να είναι αργά διότι επακολούθησαν μεταστάσεις. Αν γνωρίζαμε τη βιοψία θα μπορούσε να προληφθεί ουσιαστικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη. Άρα επομένως θέλουμε να διενεργηθούν αυτές οι συνθήκες κατά το επίμαχο εκείνο χρονικό διάστημα».



Ο Νίκος Φλωρινιώτης έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στις 19 Δεκεμβρίου 2023 στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για αρκετό διάστημα. Ο τραγουδιστής ήταν 39 ετών.