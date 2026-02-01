MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία ανάρτηση για τη μητέρα της έκανε η Αγγελική Νικολούλη, τρεις μήνες μετά τον θάνατό της.

Η δημοσιογράφος ανέβασε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία της μητέρας της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πόσο της λείπει και πόσο θα ήθελε να τη δει. Η Αγγελική Νικολούλη της ζήτησε επίσης να της στείλει ένα σημάδι από εκεί ψηλά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν τρεις μήνες… Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα… Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν… Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή… Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω… Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με τη μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

Δείτε την ανάρτηση

Η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, ύστερα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Αγγελική Νικολούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Νανουριστής” συνεχίζεται για 4 παραστάσεις στο θέατρο ArtBox Fargani

MARKET 1 ώρα πριν

Βασιλική Αδαμίδου: Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

“Είπε το… ναι”: Η πρόταση γάμου του ζευγαριού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα – Δείτε το βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία! “Θα τους αποζημιώσουμε” λένε τώρα

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αθήνα: Κουκουλοφόροι έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ στην Πατησίων – Τέσσερις προσαγωγές