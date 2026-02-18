Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του Παντελίδη για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του: Ήταν το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων

Μία ανακοίνωση εξέδωσε στα social media η δισκογραφική εταιρεία του Παντελή Παντελίδη για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, σημειώνοντας πως ο τραγουδιστής αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων.

Η Minos EMI στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook τόνισε πως ο Παντελής Παντελίδης ήταν ένας αληθινός και ταλαντούχος καλλιτέχνης και παραμένει από τους πιο αγαπητούς του χώρου.

Η ανακοίνωση γράφει αναλυτικά: «10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2026 από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή. Όμως παραμένει ανεξίτηλος στις καρδιές μας. Ο Παντελής Παντελίδης αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Από το δωμάτιό του όπου έπαιζε τα τραγούδια του με την κιθάρα του, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες. Και όχι άδικα. Αληθινός, ειλικρινής, ταλαντούχος, ευγενής, αυθεντικός. Αυτά και άλλα τόσα χαρίσματα είχε ο Παντελής. Αν και έχουν περάσει λοιπόν 10 χρόνια από την αναπάντεχη απώλειά του, το αποτύπωμά του παραμένει ισχυρό. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να ηχούν, συνεχίζουν να μας συνοδεύουν, να μας ταξιδεύουν. Συνεχίζουν να είναι καρφιτσωμένα στην κορυφή. Eίναι πραγματική τιμή της Minos EMI, a Universal Music Company που συνεργάστηκε με έναν τόσο μοναδικό και αξεπέραστο καλλιτέχνη, που μίλησε με τα τραγούδια του στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε Παντελή».

Δείτε την ανάρτηση

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Ο Παντελίδης Παντελίδης οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα ένα όχημα τύπου τζιπ, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Ο ίδιος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι δύο γυναίκες, Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, που βρίσκονταν επίσης στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν.

