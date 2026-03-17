Η αφιέρωση του Μίλτου Πασχαλίδη στον Αλέξη Τσίπρα: “Ο,τι νότες πω μέχρι το τέλος, είναι για εσένα” – Δείτε βίντεο

Στο «Σταύρο του Νότου» βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του γνωστού τραγουδοποιού, Μίλτου Πασχαλίδη.

Όταν ο τελευταίος αντιλήφθηκε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, λίγα λεπτά πριν αρχίσει το πρόγραμμα, απευθυνόμενος από μικροφώνου στον πρώην Πρωθυπουργό του είπε πως «δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο. Θα στο χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μες την καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα, είναι για σενα», ξεκινώντας στην συνέχεια να τραγουδά τον Ερωτόκριτο.

