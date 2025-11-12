Hilary Duff: “Καρφώνει” τον Leonardo DiCaprio για τα ειδύλλια με μεγάλη διαφορά ηλικίας

Η Hilary Duff φαίνεται να εξαπολύει φαρμακερά βέλη εναντίον του Leonardo DiCaprio στο νέο της single, Mature. Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας πιστεύουν ότι το ποπ-ροκ κομμάτι, το οποίο αναφέρεται σε έναν άντρα που βγαίνει μόνο με νεότερες γυναίκες, είναι γεμάτο με υπαινιγμούς προς τον DiCaprio.

Ο ηθοποιός, 51 χρόνων, είναι γνωστός για τα ειδύλλια με supermodel και εντυπωσιακές γυναίκες έως 25 χρόνων, παρ’ όλο που με την τελευταία σχέση του αναίρεσε τον κανόνα του.

Ο DiCaprio είναι σε σχέση με την 27χρονη Ιταλίδα Vittoria Ceretti από το 2023, κάτι που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες γυναίκες με τις οποίες έχει συνδεθεί ποτέ.

Η Duff δεν κρατά τα βέλη της στο Mature, τραγουδώντας: “She’s me, I’m her in a different font / Just a few years younger, a new haircut / Very Leo of you with your Scorpio touch” (Είναι εγώ, είμαι αυτή με διαφορετική γραμματοσειρά / Λίγα χρόνια νεότερη, με νέο κούρεμα / Πολύ Λέων από μέρους σου με την πινελιά Σκορπιού.)

Όχι μόνο αναφέρει τον Leo, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι και Σκορπιός.

Οι θαυμαστές έχουν επίσης εντοπίσει πιθανούς άλλους υπαινιγμούς στον DiCaprio, όπως μια φράση για έργο του Basquiat: “Going down on her on your vintage rug / Bet she’s so impressed by your Basquiat / And she thinks you’re deep in the ways you’re not” τραγουδά. («Την το κάνεις πάνω στο vintage χαλί σου / Στοιχηματίζω ότι εντυπωσιάζεται πολύ από το Basquiat σου / Και νομίζει ότι είσαι βαθύς με τρόπους που δεν είσαι»)

Ο DiCaprio φημισμένα κατείχε έναν πίνακα Basquiat αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων, που του είχε δωρίσει ο διαβόητος Μαλαισιανός επιχειρηματίας και φυγάς Jho Low. Άλλη φράση του τραγουδιού λέει: “Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours / You knew better of course”. (Έκρυψα το αυτοκίνητό μου στην Carbon Beach για να μη με δεις στο δικό σου / Φυσικά ήξερες καλύτερα).

Ο DiCaprio αγόρασε σπίτι στο Μαλιμπού το 1998, που είχε άμεση πρόσβαση στην Carbon Beach, σύμφωνα με το Architectural Digest. Περαιτέρω ενισχύοντας τη θεωρία ότι το Mature μπορεί να αναφέρεται στον DiCaprio, κάποιοι θαυμαστές εντόπισαν ένα παλιότερο τραγούδι της Duff για έναν μεγαλύτερο άντρα, που πιστεύουν ότι μπορεί να αναφέρεται στον Χολιγουντιανό αστέρα. Το τραγούδι του 2007, με τίτλο Danger, περιλαμβάνει τη φράση: “Were you born in ’74? Are you the kind of guy that I should ignore?” (Γεννήθηκες το ’74; Είσαι ο τύπος που πρέπει να αγνοήσω;)

