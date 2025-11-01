H πρώτη φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ

Την πρώτη φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ εξασφάλισε το TMZ. Συγκεκριμένα στο στιγμιότυπο φαίνεται ο ιδρυτής της Bad Boy Records να περπατάει στην αυλή της φυλακής την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Όπως θα δείτε, ο Diddy φοράει ένα πορτοκαλί σκουφί και ένα μπλε μπουφάν, ενώ διακρίνονται και τα γκρίζα γένια του. Σημειώνεται, ότι το κοινό δεν τον έχει δει τόσο καθαρά από τότε που συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024 και κρατήθηκε χωρίς εγγύηση στο MDC Brooklyn, ενώ περίμενε την ομοσπονδιακή δίκη του.



Οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες δεν επιτρέπονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όταν ο Diddy αθωώθηκε από τις κατηγορίες για εκβιασμό και σεξουαλική διακίνηση – καταδικάστηκε για μερικές μικρότερες κατηγορίες που σχετίζονταν με την πορνεία – οπότε η μόνη εικόνα που είχαμε από αυτόν ήταν από τα σκίτσα του δικαστηρίου.

Ο Diddy εκτίει ποινή 50 μηνών στο Fort Dix και έχει ήδη βρει δουλειά στη φυλακή, ενώ η οικονομική του άνεση αναμένεται να του προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης πίσω από τα κάγκελα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 55χρονος ράπερ καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. O Diddy αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028.

Πηγή: instyle.gr