H Klavdia δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Full in love είναι η Klavdia και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει. Η νεαρή τραγουδίστρια τη Δευτέρα (2/3) ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον άντρα που την έχει κάνει να χαμογελάει ξανά, ύστερα από τον χωρισμό της από τον Oge. Η Klavdia δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη στην αγκαλιά του συντρόφου της, του οποίου το όνομα είναι Γιώργος Νερούτσος.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης (10.02.2026) μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» αποκαλύφθηκε ότι η Klavdia έχει λάβει δώρο από τον αγαπημένο της ένα μονόπετρο και όλα δείχνουν ότι κάνει σχέδια γάμου.

«Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δε γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, είναι πάρα πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο», είχε αποκαλύψει για την Klavdia η Αθηνά Κλήμη.

Στην ανάρτησή της η νεαρή τραγουδίστρια αρκέστηκε στο να βάλει μία κόκκινη καρδιά και το όνομα του συντρόφου της.

Επίσης η Klavdia συνόδεψε τη φωτογραφία της με το τραγούδι So Easy (To Fall in Love) της Olivia Dean.