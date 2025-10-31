H Cardi B παραδέχεται ότι δεν έχει λουστεί για 3 μήνες και προκαλεί σοκ στα social

H Cardi B παραδέχθηκε με τρόπο που έκανε πολλούς να σοκαριστούν ότι έχει μήνες να λούσει τα μαλλιά της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η ράπερ του «Bodak Yellow» εμφανίστηκε στο Instagram Live φορώντας σκούφο περούκας και αποκάλυψε ότι έχει πολύ καιρό να φροντίσει τα μαλλιά της.

«Δεν έχω λούσει τα μαλλιά μου εδώ και δυο μήνες», είπε στους followers της, προτού διορθώσει τον εαυτό της: «Βασικά λέω ψέματα, μάλλον τρεις μήνες, δεν ξέρω». Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ αλλά και ωμότητα: «Μπορεί να έχω αυγά από κατσαρίδες, κουνούπια, τα πάντα εδώ μέσα», δείχνοντας το κεφάλι της.

Παράλληλα εξήγησε ότι σκοπεύει να περιποιηθεί τα μαλλιά της τις επόμενες μέρες: «Πρέπει να λαδώσω το τριχωτό του κεφαλιού μου γιατί αύριο θα ασχοληθώ με τα πραγματικά μου μαλλιά. Θα τα λούσω και μετά γύρω στην Τετάρτη θα τα πλέξω».

Cardi B hops on instagram live and states that she hasn’t washed her hair in 3 months causing her to have roach and mosquito eggs all throughout her head. I expect nothing less from a dirty bitch from the Bronx. It’s so on brand for her. pic.twitter.com/U0fjBI55pH — On BS (@skinlooklikesoy) October 29, 2025

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες, όπως αναφέρει η Page Six. «Θα κάνω εμετό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Φαντάσου τη μυρωδιά». Κάποιοι ωστόσο θεώρησαν ότι η Cardi B αστειεύεται ή υπερβάλλει: «Πιστεύετε τα πάντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Άλλοι απλώς απόρησαν: «Οκ, αλλά ποιος ρώτησε, Cardi;»

Cardi B shockingly admits she hasn’t washed her hair in 3 months https://t.co/PN0OhGWtOM pic.twitter.com/SitSqX2gLA — Page Six (@PageSix) October 31, 2025

Η ράπερ, που είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της και πρώτο με τον Stefon Diggs, δεν είναι η μόνη celebrity που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις συνήθειες καθαριότητάς της. Ο Τζέμις Κόρντεν έχει δηλώσει ότι λούζει τα μαλλιά του κάθε δύο μήνες, ενώ ο Τζέικ Τζίλενχαλ έχει πει ότι δεν θεωρεί το συχνό μπάνιο απαραίτητο.

Δείτε το σημείο στο 5:15:

Η ειρωνεία είναι πως παλαιότερα η ίδια η Cardi B είχε σχολιάσει αρνητικά αυτή την τάση, γράφοντας στο X: «Τι παίζει με όλους αυτούς που λένε ότι δεν κάνουν ντους; Μυρίζει φαγούρα».

Wassup with people saying they don’t shower ? 🤨 It’s giving itchy. — Cardi B (@iamcardib) August 10, 2021

Πηγή: newsbeast.gr