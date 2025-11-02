Γρηγόρης Βαλτινός: Όταν πέθανε η μητέρα μου, μου το είπαν μετά από την παράσταση για να μπορέσω να παίξω

Ο Γρηγόρης Βαλτινός έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε τόσο στην επιλογή με βάση τους followers που συχνά λαμβάνει χώρα στον καλλιτεχνικό χώρο, όσο και στον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας αναφέρθηκε.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης το πρωί της Κυριακής (02/11) παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού. Ο Γρηγόρης Βαλτινός εξομολογήθηκε ότι δεν έμαθε αμέσως για τον θάνατο της μητέρας του, προκειμένου να μπορέσει να παίξει στο θεατρικό σανίδι.

«Αυτό με τους followers δεν συμβαίνει, δεν το δέχομαι. Κανένας από τους σοβαρούς σκηνοθέτες και παραγωγούς δεν κοιτάζει τους followers για να πάρει έναν ηθοποιό», υπογράμμισε, αρχικά, ο έμπειρος πρωταγωνιστής.

«Όταν πέθανε η μητέρα μου, δυστυχώς ήμουν σε περιοδεία εκτός Αθηνών. Πέθανε απόγευμα, αλλά μου το είπαν βράδυ, μετά από την παράσταση για να μπορέσω να παίξω. Την άλλη μέρα πήρα το αεροπλάνο, ήρθα, έκανα την κηδεία και ξαναέφυγα, γιατί είχα πάλι παράσταση και ήταν πουλημένα όλα τα εισιτήρια», εξομολογήθηκε ακόμα ο καταξιωμένος ηθοποιός.

«Ναι, “γέλα παλιάτσο”. Συμβαίνει αυτό. Δεν μπορείς να ζήσεις το πένθος σου, πρέπει να το ζεις παράλληλα με την τέχνη σου. Ο ηθοποιός όμως είναι διαστροφικό ον και μπορεί αυτό το πράγμα να του γίνει καύσιμο επάνω στη σκηνή» πρόσθεσε, ακόμα, ο Γρηγόρης Βαλτινός στην εκπομπή του ΑΝΤ1.