Γρηγόρης Αρναούτογλου: Θα ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο τη μαμά μου να ακούσω τη φωνή της

Μία επιθυμία του σχετικά με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφέροντας πως είχε την ανάγκη να ακούσει τη φωνή της.

Πριν από δύο μήνες ο παρουσιαστής αποχαιρέτισε τη μητέρα του και σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ανέφερε ότι υπάρχουν στιγμές που του λείπει η καθημερινή επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως του στοιχίζει η απώλεια της μητέρας του: «Το γύρισμα με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν λίγες μέρες πριν φύγει η μαμά μου, και δεν ήμουν καλά. Είμαι λίγο πληγωμένος σήμερα, από διάφορα πράγματα. Και της λέω, ρε Σοφία θα ήθελα να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο τώρα. Και της λέω δεν μπορώ, ένα τηλέφωνο ρε παιδί μου. Απλά να την ακούσω, να ακούσω τη φωνή της, όχι τίποτα άλλο. Να της πω “μαμά καλά;”. Να μου πει “καλά, εσύ τι κάνεις; Εγώ είμαι εδώ, να έρθεις, θα σου έχω κάνει να φας. Θα καθίσουμε λίγο να μιλήσουμε, και θα πάνε όλα καλά”. Και αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Κοζάνη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Είναι ο πυρήνας μου, νιώθω ότι βρήκα αυτό που ορίζω πλέον ως οικογένεια

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Το Κίεβο διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στο Ντουμπάι

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Πέντε υγιεινά τρόφιμα μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιά, προειδοποιούν οι καρδιολόγοι

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Συγκινεί η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Πάνε 10 χρόνια που την έχασα, είδα από κοντά πως ήρθε η ασθένεια που την διέλυσε