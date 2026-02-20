MENOY

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Κάποιοι σχολιάζουν τα κιλά μου ακόμη και μπροστά μου

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε δηλώσεις στο Πρωινό και την Αναστασία Ζάρκα και μεταξύ άλλων απάντησε και για τα σχόλια που δέχεται για τα κιλά του.

Μετά από σχετική ερώτηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα τότε νομίζω ότι κάνουμε έναν αγώνα που από ότι φαίνεται δυστυχώς… Εντάξει, θα μου πείτε τώρα θα υπάρξουν κι αυτά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω αρχίζει να το αντιλαμβάνεται».

«Ξέρετε, πάρα πολλοί ακόμη και μπροστά μου δεν σταματούν στο να σχολιάζουν τα κιλά μου. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμη η ιστορία. Όταν κάποιος δεν σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει για τα κιλά σου, έχει πολλή δουλειά ακόμη. Έχει πολλή δουλειά ακόμη για την πραγματική ισότητα των γυναικών, έχει πολλή δουλειά ακόμη για να σταματήσουμε το bullying, για να κρίνουμε τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

