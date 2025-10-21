Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή

Την πίστη του στον Θεό υπογράμμισε ο Γρηγόρης Αρναουτόγλου, με τον ίδιο να τονίζει ότι έχει γίνει αντικείμενο χλευασμού επειδή αναφέρεται δημόσια σε αυτή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει σε σημείο θρησκοληψίας, αποφεύγοντας να κάνει ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», με το επεισόδιο να προβάλλεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ένα μέρος των δηλώσεών του παρουσιάστηκε στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Σε αυτό, ο παρουσιαστής αναφέρει: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός γάμου, μοιράστηκε έναν προβληματισμό του. Όπως είπε, φοβάται ότι αν κάνει τελικά το επόμενο βήμα, θα θελήσει να χωρίσει. Η επιθυμία του να διαφυλάξει τη σχέση του είναι ο λόγος, εξήγησε, που δεν προχωρά στον γάμο. «Φοβάμαι μήπως παντρευτώ μπω στη διαδικασία και χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», σημείωσε.

