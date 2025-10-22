MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για την πρώην σύντροφό του: Κάναμε το παιδί και χωρίσαμε, δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πολύ καιρό

|
THESTIVAL TEAM

Μια σπάνια αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρώην σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Αναστάση.

Το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τη Λένα Δροσάκη στο πλατό της εκπομπής «2night Show». Η ηθοποιός μίλησε για τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και για το πώς διαχειρίζεται τη νέα της καθημερινότητα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον γιο τους.

Με αφορμή τη δική της εμπειρία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε δημόσια μία σκέψη του για τη σχέση με τη μητέρα του γιου του: «Την ερώτηση θα σου την κάνω, επειδή κι εγώ με τη μαμά του Αναστάση δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ουσιαστικά, είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί. Κι εσείς το ίδιο με τον Αλέξανδρο. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό;».

Γρηγόρης Αρναούτογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: Πολεμήθηκε γιατί είχε διαφορετική άποψη – Θέλουμε τους καλλιτέχνες σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Η διευθύντρια του Λούβρου παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα καμερών που επέτρεψαν την κλοπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

“Ελληνικό FBI”: Μέσα σε ένα χρόνο εξάρθρωσε 139 εγκληματικές οργανώσεις – Πάνω από 1.700 συλλήψεις

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: Έκανε και εμάς να πιστέψουμε μαζί του στο θαύμα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Γαλλία: Ζευγάρι κατηγορείται ότι κρατούσε γυναίκα 45 ετών φυλακισμένη σε γκαράζ για πέντε χρόνια και την εκμεταλλευόταν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Έσφιξε την πετσέτα με δύναμη και για αρκετά λεπτά o 18χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση