Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επέστρεψε στο ραδιόφωνο μετά την απώλεια της μητέρας του – “Θέλαμε να σταματήσει ο πόνος”

Στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο ραδιόφωνο, στον Sfera 102.2, επέστρεψε σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που βίωνε η μητέρα του το τελευταίο διάστημα, ενώ αντάλλαξε μερικά συγκινητικά λόγια με τον αγαπημένο του φίλο, Αντώνη Ρέμο.

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το ‘χα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε στη συνέχεια: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρείτο πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές “Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της”. Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος».

