Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αν συνέχιζα να κάνω πρωινό, θα είχα πολύ κακό τέλος

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην περίοδο που απείχε τηλεοπτικά.

«Ήρθε η στιγμή τότε, όταν ήμουν στο Mega, που πήγα και τους είπα ότι δεν είμαι καλά, ότι δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί και να κάνω τον κόσμο να γελάσει, δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί και να κάνω πρωινό. Σώθηκα, αν συνέχιζα να κάνω πρωινό, θα είχα πολύ κακό τέλος. Έκανα ψυχοθεραπεία, χρειάστηκε να πάρω φάρμακα, για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου.

Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει. Αν χτυπούσες το κουδούνι μου και σου άνοιγα και με έβλεπες, πιστεύω ότι θα φώναζες την αστυνομία. Ήταν όλα αυτά που δεν μπορούσα να τα βάλω σε μια τάξη. Και έπρεπε να τα βάλω για να συνεχίσω να κάνω πρωταθλητισμό», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.