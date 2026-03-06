Γρηγορία Μεθενίτη: Με ενδιέφερε να δείξω πως δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν άντρα, θα βγάλουμε τα λεφτά μόνες μας

Με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Porto Leone” του Alpha, η Γρηγορία Μεθενίτη συνάντησε την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωινό της Παρασκευής.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον ρόλο στη σειρά του Alpha καθώς και εκείνο που την κέρδισε σ’ εκείνη την εποχή και θέλησε να αναδείξει σ’ αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, η Γρηγορία Μεθενίτη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “για να πω το “ναι” στη σειρά μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω ιστορίες γυναικών της Τρούμπας. Θυμάμαι πως συζητάγαμε και με τον Αλέκο Συσσοβίτη, ο οποίος είχε διαβάσει κάποια βιβλία και μου έστειλε κάποια πράγματα”.

“Είχε πολύ ενδιαφέρον ότι, μέσα στην τόση φτώχια, οι γυναίκες αποφάσισαν ότι θα πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αυτό ήταν που με ενδιέφερε κιόλας. Προσπάθησα να το βάλω και μέσα στο ρόλο της Ντόρας”.

“Ότι δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν άντρα, όπως και η Ντόρα από κανένα αφεντικό, θα βγάλουμε τα λεφτά μόνες μας. Και άμα χρειαζόμαστε και αγόρι, σύντροφο, θα τον πληρώνουμε εμείς και δεν θα μας πληρώνει εκείνος. Είναι μια απελευθέρωση για τη γυναίκα της εποχής εκείνης να το κάνει αυτό” πρόσθεσε, ακόμα, η Γρηγορία Μεθενίτη στη νέα της εμφάνιση στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Alpha.