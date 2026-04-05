Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη: Την λατρεύω, δεν θα μπορούσα να φανταστώ μία ζωή χωρίς τη μητέρα μου

Ο Good Job Nicky έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε με λόγια λατρείας για τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη.

Ο νεαρός καλλιτέχνης την Κυριακή (05/04), ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Ο Good Job Nicky μίλησε για την καριέρα του αλλά και για τους γονείς του, Σοφία Αλιμπέρτη και Γιάννη Πάριο.

«Εγώ επέλεξα το Good Job Nicky. Είπα στον εαυτό μου “επιτέλους καλή δουλειά”. Και δεν έχει να κάνει με την τέχνη, έχει να κάνει πιο πολύ με το τι άνθρωπος έγινα, έτσι ώστε να μπορέσω να εκτεθώ ρε παιδί μου, με τον οποιοδήποτε τρόπο, θετικό ή αρνητικό. Για να μπορέσω κι εγώ να έχω κάτι να πω, να πρεσβεύω κάτι πλέον», είπε αρχικά για το όνομα με το οποίο έχει επιλέξει να κάνει καριέρα στο μουσικό πεντάγραμμο.

«Μου πήρε πάρα πολύ να δώσω τα εύσημα στον εαυτό μου. Ακόμα δεν τα έχω δώσει όλα. Αλλά νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο το οποίο μπορούσα να κάνω μια αρχή ουσιαστικά. Έτσι ώστε να πω στον εαυτό μου ότι “ok, έχεις κατασταλάξει σε το τι άνθρωπος είσαι, ποιος είσαι… Άρα κάτι μπορείς να δώσεις στον κόσμο, εάν το θέλει ο κόσμος προφανώς”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο νεαρός καλλιτέχνης, που το πραγματικό του όνομα είναι Νικόλας Βαρθακούρης.

Μιλώντας για τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη εξομολογήθηκε: «Είναι αδερφή ψυχή. Σίγουρα, άμα υπάρχει το κάρμα και όλα αυτά και συνεχίζεται η ζωή, σίγουρα τη βρίσκω κάθε φορά τη μητέρα μου. Σίγουρα. Τη λατρεύω! Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι μάνα. Σε μαλώνει… Και αδερφή και αγάπη… Δε θα μπορούσα να φανταστώ μία ζωή χωρίς αυτή την παρουσία. Τουλάχιστον ενεργειακά».

Τότε η Ναταλία Γερμανού του έκανε μία μεγάλη έκπληξη και έβγαλε τηλεφωνικά στην εκπομπή τη Σοφία Αλιμπέρτη.

«Έτοιμη είμαι να τα βάλω τα κλάματα», είπε η Σοφία Αλιμπέρτη μόλις βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή.

«Ίσως είναι από τις πιο ωραίες κουβέντες που έχω ακούσει να λέει στη μάνα του ένα παιδί. Αλήθεια στο λέω… ένας άνθρωπος. Δεν θα διαφωνήσω, συμφωνώ κι εγώ με τον Νικόλα. Έχουμε μια καρμική σχέση. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ξανασυναντηθεί, αλλά για μένα ο Νικόλας δεν είναι απλά το παιδί μου. Είναι πού και πού το παιδί μου, και κυρίως είναι ο δάσκαλός μου», πρόσθεσε.

«Μου έχει μάθει αγγλικά. Φαντάσου τώρα τα παιδιά μας που είναι 5G, νέα γενιά, τα λένε όλα. Δηλαδή είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε έχω να μάθω και εγώ πράγματα», δήλωσε στη συνέχεια.

«Εννοείται ότι τον καμαρώνω. Και τα δυο μου τα παιδιά τα καμαρώνω. Και πολλές φορές, μου λέει ο Νικόλας ή ο Μιχαήλ, “είσαι περήφανη;”. Μα, είμαι περήφανη κυρίως για τους ανθρώπους που είναι. Και μετά για όλα τα άλλα. Τα άλλα είναι για μένα δευτερεύοντα. Δεν μ’ ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι η προσωπικότητά τους. Και γι’ αυτό είμαι πολύ περήφανη», υπογράμμισε η Σοφία Αλιμπέρτη.

«Τσακωνόμαστε αρκετά συχνά. Διαφωνούμε και νομίζω ότι αυτό μας κάνει και πιο καλούς ανθρώπους και τονώνει σε εισαγωγικά τη σχέση μας ουσιαστικά», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Good Job Nicky.

«Συγγνώμη αν σου φαίνεται παράξενο, αλλά όταν συμφωνείς διαρκώς με κάποιον, είναι βαρετό», πρόσθεσε η Σοφία Αλιμπέρτη.

Παράλληλα ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε: «Είμαι ο γιος του Πάριου και της Αλιμπέρτη. Είμαι αυτός που είμαι και δεν μπορώ να γίνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν έχω μέτρο σύγκρισης! Για το πώς μεγάλωσε οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Είμαι το περιβάλλον μου, ο τρόπος που μεγάλωσα, το ήθος που μου ‘χει δώσει η οικογένειά μου. Αυτά με έχουν κάνει Νικόλα. Τώρα, είμαι αγγλόφωνος, πολύ διαφορετικό στιλ, δεν νιώθω ότι έχω -σε εισαγωγικά- εκμεταλλευτεί το όνομά μου. Όταν ξεκίνησα ούτε στα κανάλια δεν το ξέρανε. Και έσπασε τα ρεκόρ προβολών στο 24ωρο στο YouTube».

Όσο για το αν θα κάνει ντουέτο με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Χάρη Βαρθακούρη, δήλωσε: «Το λέμε και το ξαναλέμε… Ασταμάτητα το λέμε, αλλά δεν καταλήγουμε… Έχουμε και δύο υπερδύσκολους χαρακτήρες».

«Το επόμενο single λέγεται “Questions” και θα βγει μετά το Πάσχα», αποκάλυψε στο τέλος ο νεαρός καλλιτέχνης για τα επαγγελματικά του σχέδια.