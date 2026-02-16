Good Job Nicky για Eurovision: Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυτό το ταξίδι

Ως μία μοναδική εμπειρία περιέγραψε ο Good Job Nicky την εμπειρία του από τη Eurovision 2026, μετά τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Ο τραγουδιστής με το «Dark Side of the Moon» κατέκτησε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τη δεύτερη θέση, με τον Akyla να παίρνει το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Good Job Nicky τη Δευτέρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του, σημειώνοντας στο story, που έκανε: «Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι, αλλά αυτές οι δύο λέξεις το συνοψίζουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ».

Δείτε την ανάρτησή του

Σε δημοσίευση που έκανε στη συνέχεα, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του φωτογραφικό υλικό από την προετοιμασία του για τον ελληνικό τελικό, ποζάροντας μόνος του, αλλά και με συνεργάτες του. «Με θάρρος, χάρη και αγνές καρδιές. Ευχαριστώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.