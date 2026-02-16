MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Eurovision: Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυτό το ταξίδι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ως μία μοναδική εμπειρία περιέγραψε ο Good Job Nicky την εμπειρία του από τη Eurovision 2026, μετά τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Ο τραγουδιστής με το «Dark Side of the Moon» κατέκτησε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τη δεύτερη θέση, με τον Akyla να παίρνει το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Good Job Nicky τη Δευτέρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του, σημειώνοντας στο story, που έκανε: «Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι, αλλά αυτές οι δύο λέξεις το συνοψίζουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ».

Δείτε την ανάρτησή του

Σε δημοσίευση που έκανε στη συνέχεα, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του φωτογραφικό υλικό από την προετοιμασία του για τον ελληνικό τελικό, ποζάροντας μόνος του, αλλά και με συνεργάτες του. «Με θάρρος, χάρη και αγνές καρδιές. Ευχαριστώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Good Job Nicky

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 16 λεπτά πριν

Τι κερδίζετε με μόλις επιπλέον 15 λεπτά ύπνου και 1,6 λεπτά άσκησης την ημέρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πανσερραϊκός: Ντροπή αυτό που έγινε και σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Έχετε αυξημένο σάκχαρο; Αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αποτρέψει τις επιπλοκές του

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Έξαλλος ο Παναγιώτης Στάθης στον αέρα του ΑΝΤ1: “Τι γελοιότητες είναι αυτές;”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας