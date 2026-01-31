Good Job Nicky: Είναι μία πολύ δυνατή χρονιά για την Ελλάδα, είμαστε κερδισμένοι και οι 28 ό,τι και να γίνει

Για την απόφασή του να συμμετάσχει στην Eurovision, το τραγούδι του «Dark Side of the Moon» και τα στοιχήματα που φέρνουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση, μίλησε σήμερα ο Good Job Nicky.

«Είμαστε κερδισμένοι και οι 28 ό,τι και να γίνει»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ ο Good Job Nicky τόνισε με αφορμή την Eurovision: «Είναι μία πολύ δυνατή χρονιά για την Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και θα ήθελα να σημειώσω ότι και οι 28 υποψήφιοι έχουμε δεθεί και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα σωστά. Προφανώς, υπάρχει ο ανταγωνισμός αλλά είναι τόσο ευγενής άμιλλα και γενικά ο ένας θέλει το καλό του άλλου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε κερδισμένοι και οι 28 ό,τι και να γίνει».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα στοιχήματα που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μέχρι στιγμής: «Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει τη χώρα στο 3 αυτή τη στιγμή, είναι απίθανο», τόνισε.

Όσον αφορά στο τραγούδι του, είπε: «Το Dark Side of the Moon είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινέστατα περιγράφει σε πολλά εισαγωγικά τη δική μου σκοτεινή πλευρά, γιατί είμαι πιο πολύ της μπαλάντας. Το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ ρετρό, είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ για να το ερωτευτείς γρήγορα. Είμαστε “οπλισμένοι” για τον διαγωνισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γράφω βιωματικά, αλλά δεν περιορίζομαι στο βιωματικό. Θα έλεγα ότι είναι αμαρτία να περιοριστείς στο βιωματικό. Προσπαθώ να σκαλίζω ιστορίες άλλων».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Good Job Nicky θα εμφανιστεί στον Β’ ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στα φαβορί του ελληνικού τελικού.