Γονίδης: Το “Όλα σ’ αγαπάνε” με ξεσκύλιασε – Εκεί που ήταν να πάω σε μοναστήρι, έκανα το σπίτι μου μοναστήρι

Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο «The 2Night Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αρχικά, ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει ‘σ’ αγαπώ’. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις».

Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι «εκεί που ήταν να πάω σε μοναστήρι, έκανα το σπίτι μου μοναστήρι» μετά τη γέννηση της Μαριαλένας για την οποία είπε ακόμα ότι «κάποιες φορές όταν την κοιτάζω στα μάτια βλέπω όλα τα παιδιά του κόσμου».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ενοχές απέναντι στα άλλα παιδιά μου, με αγαπάνε, βέβαια χάσαμε κάποια χρόνια και μου το λένε με βουρκωμένα μάτια και τώρα τα αναπληρώνουμε, έχω και 4 εγγόνια τώρα, τον Σταμάτη-Εφραίμ, τον Βασίλη, τον Θανασάκη και την Ειρήνη, που κάνουν χαμό στο σπίτι».

Για την οικονομική του καταστροφή είπε: «Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».

Όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πότε είπες “μπήκε ο Χριστός μέσα μου”, ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε «δεν πρέπει να τα λέμε γιατί κάποιος που δεν το έχει δει λέει γιατί να μην το δω κι εγώ. Από τότε που έφτιαξα το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στο Λαγονήσι που τον είχα δει μικρός και τον είχα ξεχάσει, στην προσευχή μου είχα μια εικόνα από την Παναγιά Κανάλα που μυρόβλιζε. Μόλις την έφερα σε έναν αρχιμανδρίτη που δεν με πίστευε, το σπίτι μοσχοβόλισε και έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος. Έμαθα από έξω την προσευχή για το Απόδειπνο. Έλεγα στον Χριστό “δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα κι εγώ θα το κάνω” και ένα πρωί βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου – λίγο πριν ξυπνήσεις συμβαίνει αυτό – ακούω μια φωνή κρυστάλλινη που λέει μια φωνή να μου λέει “δεν θέλω κανέναν να σηκώσει τον Σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια” και είπα σε μια παρέα “μου μίλησε ο Αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός” και αυτοί είπαν πάει τρελάθηκε αυτός. Δεν είναι φοβερό αυτό;»

Μιλώντας, τέλος, για το τραγούδι «όλα σ’ αγαπάνε» που το διάλεξε ως τη νο1 επιτυχία του είπε «αυτό με ξεσκύλιασε. όταν μου το έφερε ο Χρυσοβέργης με τον Γιατρά του άλλαξα τρεις φορές ενορχήστρωση. Το είχαν πει και άλλοι αλλά δεν το έβλεπαν. Μου είπε ο Μενιδιάτης βάλτο τελευταίο και μην το αναδείξεις. Στο βίντεο κλιπ έχει παίξει η Ειρήνη Σκλήβα σε ηλικία 15 ετών. Αυτό το τραγούδι μόλις μπαίνω και το λέω και κάνω το πρώτο γύρισμα, δυτικό το τραγούδι ενώ εγώ τραγουδούσα ανατολή, μπήκαν οι δημιουργοί στο στούντιο και με αγκάλιασαν συγκινημένοι γιατί δεν το περίμεναν έτσι. Ο τραγουδιστής μπορεί να απογειώσει το τραγούδι, Εγώ έχω κάνει τραγούδια μεγάλα όπως το Όλα τα σκορπάς που όταν μου το φέρανε δεν είναι έτσι. Αν το άκουγες πριν, ήταν χασάπικο».