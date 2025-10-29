“Γνωρίστηκα με τον Κρατερό σε μια συναυλία, το βράδυ που αποφάσισε να χωρίσει το κορίτσι του”

O σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος ήταν καλεσμένος στο Νωρίς Νωρίς και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως γνωρίστηκε με τον Κρατερό Κατσούλη και αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση.

«Η αλήθεια είναι ότι πρωτοσυναντηθήκαμε με τον Κρατερό -εκτός από τα θεατρικά- σε μία συναυλία του Μαρκ Άντονι, όπου εκεί αποφάσισε να χωρίσει με το κορίτσι του. Τότε ήταν με τη Τζένιφερ ακόμα» είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος αστειευόμενος.

Και σε άλλο σημείο είπε: «Στο 50-50 έκανες πρώτη φορά κωμωδία στην τηλεόραση, μέχρι τότε είχες καθιερωθεί ως… εραστής. Την επόμενη χρονιά κάναμε το LAPD. Τότε ήταν και κάτι χρόνια περίεργα, με κάτι τιμωρίες και κάτι τέτοια, μην τα θυμηθούμε τώρα».



Και πρόσθεσε: «Σήμερα δεν γίνονται πια καθαρόαιμες κωμωδίες. Δεν θέλουν για κάποιον λόγο που ξέρουν μόνο αυτοί. Θέλουν κάτι μιξ, κάτι άλλο. Οι “εποχής” έχουν υποχωρήσει. Είναι ωραίο να βλέπεις τους ηθοποιούς με ωραία κοστούμια και χτενίσματα. Αποφεύγουν την καθαρή κωμωδία».

«Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Κρατερό, έχουμε πάει σε μπουζούκια. Έχει 20 ταπεράκια μαζί του, τη σημαία της Κούβας πάντα στο καμαρίνι, ένα βαλιτσάκι με εργαλεία στο αυτοκίνητο. Κάνω κάθε 10-15 μέρες γενέθλια. Στην ηλικία μου είναι πολύ σημαντικό που ζω ακόμα» κατέληξε ο σκηνοθέτης.