MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

“Γνωρίστηκα με τον Κρατερό σε μια συναυλία, το βράδυ που αποφάσισε να χωρίσει το κορίτσι του”

|
THESTIVAL TEAM

O σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος ήταν καλεσμένος στο Νωρίς Νωρίς και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως γνωρίστηκε με τον Κρατερό Κατσούλη και αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση.

«Η αλήθεια είναι ότι πρωτοσυναντηθήκαμε με τον Κρατερό -εκτός από τα θεατρικά- σε μία συναυλία του Μαρκ Άντονι, όπου εκεί αποφάσισε να χωρίσει με το κορίτσι του. Τότε ήταν με τη Τζένιφερ ακόμα» είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος αστειευόμενος.

Και σε άλλο σημείο είπε: «Στο 50-50 έκανες πρώτη φορά κωμωδία στην τηλεόραση, μέχρι τότε είχες καθιερωθεί ως… εραστής. Την επόμενη χρονιά κάναμε το LAPD. Τότε ήταν και κάτι χρόνια περίεργα, με κάτι τιμωρίες και κάτι τέτοια, μην τα θυμηθούμε τώρα».


Και πρόσθεσε: «Σήμερα δεν γίνονται πια καθαρόαιμες κωμωδίες. Δεν θέλουν για κάποιον λόγο που ξέρουν μόνο αυτοί. Θέλουν κάτι μιξ, κάτι άλλο. Οι “εποχής” έχουν υποχωρήσει. Είναι ωραίο να βλέπεις τους ηθοποιούς με ωραία κοστούμια και χτενίσματα. Αποφεύγουν την καθαρή κωμωδία».

«Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Κρατερό, έχουμε πάει σε μπουζούκια. Έχει 20 ταπεράκια μαζί του, τη σημαία της Κούβας πάντα στο καμαρίνι, ένα βαλιτσάκι με εργαλεία στο αυτοκίνητο. Κάνω κάθε 10-15 μέρες γενέθλια. Στην ηλικία μου είναι πολύ σημαντικό που ζω ακόμα» κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Βασίλης Θωμόπουλος Κρατερός Κατσούλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μπέσσυ Αργυράκη: Με την κόρη μου είμαστε σε δίαιτα, αυτή έχει χάσει 10 κιλά μέχρι στιγμής, εγώ 7

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Mαριάννα Κιμούλη: H συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Οι ρυθμίσεις που “ξεκλειδώνουν” τα κλειστά σπίτια – Όλα τα κίνητρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: Μαχαίρωσαν 24χρονο στην κοιλιά σε συμπλοκή – Τρεις συλλήψεις, κατασχέθηκαν ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δημογλίδου για το βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν του δράστη της επίθεσης στη Γλυφάδα – Τι είπε η κόρη της 70χρονης

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Άκης Πετρετζίκης: Με τα παιδιά του στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου