Γιώτα Τσιμπρικίδου: Έγκυος η ραδιοφωνική παραγωγός – Οι φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και μάλιστα δημοσιοποίησε στο Instagram, δυο φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποφάσισε να αποκαλύψει πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό. Η ραδιοφωνική παραγωγός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

H Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο αγαπημένος της Άγγελος Ανδριανός, ανέβηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, τα σκαλιά της εκκλησίας έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Τώρα, η ευτυχία τους θα μεγαλώσει με την απόκτηση του πρώτου παιδιού τους.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές παραγωγούς, με πορεία σε σταθμούς όπως ο Λάμψη 92.3, ο Sfera 102.2 και από το 2023 στον Ρυθμό 94.9, όπου παρουσιάζει τη δική της εκπομπή. Έχει ασχοληθεί ενεργά με την τηλεόραση από νεαρή ηλικία, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως ο «Πρωινός Καφές».

