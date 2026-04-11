Γιώργος Τσαλίκης: Κουβάλησε τον Επιτάφιο στην Εκάλη μαζί με τους γιους του και τον Νικόλαο Ντε Γκρες – Δείτε βίντεο

Στην περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλοθέης στην Εκάλη βοήθησε ο Γιώργος Τσαλίκης το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4). Ο γνωστός τραγουδιστής έζησε στιγμές βαθιάς συγκίνησης και κατάνυξης, τιμώντας το θρησκευτικό έθιμο μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσαλίκης, που έχει εκφράσει κατά καιρούς τη βαθιά του πίστη στον Θεό, υμμετείχε ενεργά στην τελετή, κρατώντας τον Επιτάφιο μαζί με τους γιους του, αλλά και τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Η παρουσία τους προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά, συνδυάζοντας την οικογενειακή ενότητα με την πνευματικότητα των ημερών.

Ο ίδιος μοιράστηκε το ξεχωριστό αυτό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από την περιφορά, συνοδευόμενο από λόγια που αποτυπώνουν τη βαθιά του πίστη και τη συγκίνηση της στιγμής.

«Η απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Αγιας Φιλόθεης. Κρατήσαμε με τους γιους μου, τον Νικόλαο ντεΓκρες και άλλους πιστούς τον επιτάφιο. Μεγάλη Συγκίνηση, Ευλογία και κατάνυξη! Δόξα σοι ο Θεός», έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του.