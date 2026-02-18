Γιώργος Θεοφάνους: Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση, με έχει επηρεάσει και αρνητικά

Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για την παρουσία του στην τηλεόραση και για τη βοήθεια που ενδεχομένως λαμβάνουν τα νέα παιδιά, από τη συμμετοχή σε τάλεντ σόου.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό “Hello” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα, κλήθηκε να γυρίσει λίγο πίσω στον χρόνο και να μιλήσει για τη συμμετοχή του σε πλήθος μουσικών τάλεντ σόου. Ο Γιώργος Θεοφάνους παραδέχτηκε ότι τον έχει αλλάξει η τηλεόραση.

«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα. Στην πορεία μού έκανε και καλό.

Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου αλλά και μένα, το πρόσωπο μου. Όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό», δήλωσε.

«Όλες οι εμπειρίες είναι καλές. Τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν απ’ όλα. Να μη βλέπουν την ευκολία των social media “ανεβάζω ένα τραγούδι και τέλος, έγινα γνωστός”. Ούτε όμως και να θεωρούν ότι συμμετείχαν σε ένα τάλεντ σόου, κέρδισαν και όλα καλά. Εννοείται ότι κάτι σημαίνει η διάκριση σε ένα τέτοιο σόου, αλλά το μεγαλύτερο ταλέντο είναι να ξέρεις να διαχειριστείς το ταλέντο σόου. Πόσοι με μέτριο χάρισμα έχουν καεί και πόσοι άριστοι απέχουν, σχεδόν δεν υπάρχουν;», απάντησε σε ερώτηση αν βοηθούν τα τάλεντ σόου τους νέους καλλιτέχνες.