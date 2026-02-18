MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση, με έχει επηρεάσει και αρνητικά

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για την παρουσία του στην τηλεόραση και για τη βοήθεια που ενδεχομένως λαμβάνουν τα νέα παιδιά, από τη συμμετοχή σε τάλεντ σόου.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό “Hello” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα, κλήθηκε να γυρίσει λίγο πίσω στον χρόνο και να μιλήσει για τη συμμετοχή του σε πλήθος μουσικών τάλεντ σόου. Ο Γιώργος Θεοφάνους παραδέχτηκε ότι τον έχει αλλάξει η τηλεόραση.

«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα. Στην πορεία μού έκανε και καλό.

Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου αλλά και μένα, το πρόσωπο μου. Όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό», δήλωσε.

«Όλες οι εμπειρίες είναι καλές. Τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν απ’ όλα. Να μη βλέπουν την ευκολία των social media “ανεβάζω ένα τραγούδι και τέλος, έγινα γνωστός”. Ούτε όμως και να θεωρούν ότι συμμετείχαν σε ένα τάλεντ σόου, κέρδισαν και όλα καλά. Εννοείται ότι κάτι σημαίνει η διάκριση σε ένα τέτοιο σόου, αλλά το μεγαλύτερο ταλέντο είναι να ξέρεις να διαχειριστείς το ταλέντο σόου. Πόσοι με μέτριο χάρισμα έχουν καεί και πόσοι άριστοι απέχουν, σχεδόν δεν υπάρχουν;», απάντησε σε ερώτηση αν βοηθούν τα τάλεντ σόου τους νέους καλλιτέχνες.

Γιώργος Θεοφάνους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θέλω τίτλο με τους Μπακς, αλλά χωρίς προοπτική, ίσως χρειαστεί να αλλάξω κατεύθυνση

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Φεβρουαρίου

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Κακοκαιρία με πιθανή “γραμμή λαίλαπας” από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο προβλέπει ο Καλλιάνος

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη: Ο μπαμπάς μου έφυγε στην ίδια ηλικία από τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον πόνο μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χρήστος Μαυρίκης: Η φωτογραφία με το όπλο στο χέρι λίγο πριν από τους πυροβολισμούς στον αέρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Πάνω από 40 προσαγωγές – Δείτε βίντεο