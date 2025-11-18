Γιώργος Θεοφάνους: Η τηλεόραση με άλλαξε, αλλά είχε και κόστος – 99% δεν ακούω τα τραγούδια μου
Στις αξίες που καθοδηγούν τη ζωή του, στη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, στη δημιουργικότητα του αλλά και στη σύνθετη εμπειρία του με την τηλεόραση αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.
Η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη
Όπως είπε στον Λεοντή Μαχαιρά, η περσινή του παρουσία στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια απρόσμενα αγαπημένη εμπειρία: «Ξεκινήσαμε για να παίξουμε μία-δύο φορές και τελικά μείναμε 25 εβδομάδες», υπογραμμίζοντας πως η σχέση του με το κοινό της πόλης είναι αμοιβαία. Θύμισε επίσης ότι πολλοί από τους σημαντικούς συνεργάτες του προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ άλλων η Μαρινέλλα, ο Βασίλης Καρράς, ο Πασχάλης Τερζής και ο Αντώνης Ρέμος.
Προσωπική στάση και αξίες
Σχετικά με την προσωπική του στάση στη ζωή, τόνισε πως η χαρά πηγάζει από τα απλά και ουσιαστικά: «Η χαρά δεν έρχεται απ’ έξω• είναι εσωτερική υπόθεση. Έτσι έμαθα από παιδί». Η οικογένειά του παραμένει πρώτη προτεραιότητα: «Δεν βάζω τα επαγγελματικά πάνω από την οικογένεια, ποτέ».
Δημιουργικότητα και πειθαρχία
Αναφερόμενος στο έργο του, δήλωσε: «Η έμπνευση έρχεται από αλλού. Εμείς είμαστε το μέσο – εγώ το κάνω τραγούδια, άλλος το κάνει βιβλία ή πίνακες». Παράλληλα, μίλησε για την αξία της πειθαρχίας και της δουλειάς: «Το μεγαλύτερο ταλέντο είναι να διαχειρίζεσαι το ίδιο σου το ταλέντο».
Σχέση με τα τραγούδια του
Ο συνθέτης αποκάλυψε ότι σπάνια ακούει τα δικά του τραγούδια μετά την κυκλοφορία τους: «99% δεν τα ακούω. Όταν τα έχεις δουλέψει τόσο πολύ, δεν μπορείς άλλο». Αντιθέτως, οι ζωντανές εμφανίσεις τού χαρίζουν τη μεγαλύτερη συγκίνηση: «Όταν βλέπεις την αντίδραση του κόσμου, τότε καταλαβαίνεις τη δύναμη του τραγουδιού».
Τα τραγούδια μέσα από τα συναισθήματα
Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός εξήγησε τη βαθύτερη σχέση του με τη μουσική: «Τα συναισθήματά μου είναι τα τραγούδια μου. Όταν ανεβαίνω στη σκηνή και βλέπω τον κόσμο να αντιδρά, καταλαβαίνω ότι η μουσική ζει μέσα από τα συναισθήματα – όχι από την προσωπολατρία». Όπως είπε: «H δημιουργία και η ζωντανή επικοινωνία με το κοινό είναι η ουσία της τέχνης».
Τηλεόραση: όφελος και κόστος
Στο θέμα της τηλεόρασης, ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν ειλικρινής: «Ήμουν πολύ κλειστός χαρακτήρας• η τηλεόραση μου έκανε καλό», εξηγώντας ότι τον βοήθησε να ξεπεράσει δικές του αναστολές. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε: «Ανοίγεις το στόμα σου, λες ό,τι θες και μετά το μαζεύεις. Η τηλεόραση είναι παμφάγος. Θέλει δεύτερη και τρίτη σκέψη».
Ωστόσο, τόνισε ότι του λείπει η ατμόσφαιρα και η ανακάλυψη νέων ταλέντων: «Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα – σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα νησιά. Κρίμα που πολλά παιδιά δεν μπορούν να φτάσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα». Όπως είπε: «Είναι σαν να θες να γίνεις ηθοποιός σε ξένη ταινία και να μην πας στο Λος Άντζελες. Πρέπει να πας εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα».
Μουσική εκπαίδευση και ζωντανές εμφανίσεις
Ο Γιώργος Θεοφάνους ανέδειξε τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης: «Δεν θα γίνουν όλοι μουσικοί, αλλά κάθε παιδί έχει δικαίωμα να δοκιμάσει αυτό που πιστεύει». Για τη μαγεία των ζωντανών εμφανίσεων είπε: «Όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και βλέπεις τα συναισθήματα από κάτω, τότε μένει το τραγούδι – είναι βασικό αυτό».
