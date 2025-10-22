MENOY

Γιώργος Θεοφάνους για Διονύση Σαββόπουλο: “Το τραγούδι δεν είναι φτωχότερο από σήμερα, είναι πάμπλουτο”

THESTIVAL TEAM

Για την απώλεια του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου μίλησε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Θεοφάνους στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

«Πώς μπορεί να ονομαστεί καλή η σημερινή μέρα; Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς ανθρώπους που τους έχεις μέσα στην καρδιά σου, είναι σαν να ξεριζώνεις ένα κομμάτι από μέσα σου. Πάντα ο Νιόνιος έλεγε ότι τα τραγούδια θα ζουν για πάντα.

Το τραγούδι δεν είναι φτωχότερο από σήμερα, είναι πάμπλουτο… Είχε μεγάλη αγάπη και αγκαλιά για τους νέους τραγουδιστές. Βέβαια, δεν δεχόταν τον οποιονδήποτε, δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, ήταν αυστηρός και καλά έκανε. Ήταν δάσκαλος για όλους μας», είπε ο Γιώργος Θεοφάνους και συγκίνησε με τα λόγια του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου και προκάλεσε ανείπωτη θλίψη στο Πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/10 στην Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

