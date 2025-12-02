Γιώργος Θεοφάνους: Αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι είναι ωραία η τηλεόραση

MENOY

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε δηλώσεις ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο συνθέτης και στιχουργός μίλησε για την παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», στο Embassy Theater.

«Με την Γιώτα Νέγκα κάνουμε τραγούδια και έχουμε κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο τραγούδι. Χαίρομαι πολύ για το αποτέλεσμά τους, είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχουν κάνει. Πιάστηκαν στις ιστορίες των δύο τραγουδιστριών αυτών και κανένας μας δεν τις ξέρει αυτές τις ιστορίες, και το τραγούδι το έφεραν σήμερα», είπε αρχικά ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο Γιώργος Θεοφάνους είπε στη συνέχεια: «Έχει πολλά κοινά η μουσική με το θέατρο. Αγαπώ πολύ το θέατρο, λίγα πράγματα έχω γράψει και το έχω απωθημένο. Άμα η τηλεόραση είναι ωραία, μου λείπει. Αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι είναι ωραία η τηλεόραση».

