LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά, όπως ακουγόταν

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την θεατρική του επιστροφή, μέσα από την παράσταση “Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν” στο θέατρο Εν Αθήναις, ο Γιώργος Σεϊταρίδης έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του Breakfast@Star και την δημοσιογράφο Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου, όπως είδαμε το πρωινό της Τετάρτης στο πρόγραμμα του STAR.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην μακρόχρονη απουσία από τα καλλιτεχνικά δρώμενα όσο και στην απόφαση να αφήσει για κάποια χρόνια την Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εξομολογήθηκε αρχικά πως “τα χρόνια που έλειπα από την Αθήνα μου έλειψε το θέατρο, αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε μαζί με τη σύντροφο μου να επιστρέψουμε γιατί είχαμε τακτοποιηθεί, είχαμε πάρει τη σειρά μας, ζούσαμε πολύ όμορφα μια τελείως διαφορετική ζωή με άλλους ρυθμούς”.

“Πέρασαν στιγμές που φοβόμουν να παραδεχτώ ότι θέλω να επιστρέψω. Το έσβηνα και γω, έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά φούντωσε αυτό το πράγμα και δεν ήθελε να με αφήσει να ησυχάσω. Οπότε κατάλαβα πως ο μόνος τρόπος για να ησυχάσω είναι να το δοκιμάσω και ό,τι θέλει, ας γίνει”.

“Κάποια στιγμή πριν από χρόνια είδα πάει στο Πήλιο, μου άρεσε και είπα “εδώ θα πεθάνω”. Κάτι μου έλειπε, όμως, κάτι ήθελα να δω. Πίστεψα ότι στη φύση θα δω ένα μέρος που, αν δεν πάω, δεν θα το δω ποτέ μέχρι να φύγω από τη ζωή. Οπότε αποφάσισα να πάω και έχει ο Θεός”.

“Δεν αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα για κανέναν ψυχολογικό λόγο, κανένα δράμα. Δεν πήγα να ξεπεράσω τίποτα ούτε έκοψα τα ναρκωτικά κα πήγα, όπως ακούγεται τριγύρω. Όχι. Ήταν απλά μία εσωτερική αναζήτηση, δεν ήταν κάτι τρομερό και φοβερό” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο πρωινό μαγκαζίνο του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου στο STAR.

Γιώργος Σεϊταρίδης

