Γιώργος Σεϊταρίδης: Αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής, έτσι παίζεται, η ευτυχία είναι ουτοπία

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, το πρωινό του Σαββάτου, στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;” όπου και συνομίλησε με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη για την ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην απόφαση να αποτραβηχτεί για αρκετά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πια αντιμετωπίζει τόσο τις ευχάριστες όσο και τις δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν πιστεύω πολύ στην τυχαιότητα στη ζωή, νομίζω ότι ο καθένας μας έχει έναν σκοπό αρκεί να ακούσει την καρδιά του. Δεν λέω ότι έτσι είναι βέβαια, για μένα είναι έτσι. Αν δεν ακούσω δηλαδή εγώ την καρδιά μου και μείνω με το κεφάλι μου, την σκέψη ότι όλα τώρα πάνε καλά με τις δουλειές και τα λοιπά, νομίζω ότι θα χάσω τον σκοπό μου”.

“Θα μου πεις “τον έχεις βρει;”, όχι ακριβώς αλλά πηγαίνω εκεί που μου λέει η καρδιά. Οπότε νομίζω πως εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι της απόφασης να φύγω για το Πήλιο. Γιατί σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνω, όπως πιστεύω και όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν τα καλά και τα κακά, οι όμορφες στιγμές και οι άσχημες στιγμές. Αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής, έτσι παίζεται. Η ευτυχία δεν υπάρχει, είναι ουτοπία”.

“Κάθισα κάποια στιγμή και τα ζύγισα και είδα ότι είναι 50 – 50 η ζωή μου. 50% χαστούκια, 50% χαρά. Αυτό κατάλαβα. Οπότε συνειδητοποίησα πως αν αρχίσω να αντιμετωπίζω τη χαρά με το στραβό, το χαστούκι που λέω εγώ, το ίδιο, τότε μάλλον θα ζήσω μια καλύτερη ζωή. Και τα δυο είναι καλά” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.