Γιώργος Σαμπάνης: Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Μαζωνάκη, δεν ξέρω αν θα του δώσω τραγούδια μου

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Κους Κους» και τον Παναγιώτη Σίμο βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Σαμπάνης, με τον ίδιο να μιλάει για επαγγελματικά και προσωπικά θέματα, αλλά και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα (06/03) από το “Happy Day”.

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, Γιώργος Σαμπάνης, ρωτήθηκε για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως εξομολογείται, δεν έχει εδώ και καιρό καμία επαφή.

«Εγώ ήμουν ένα τρένο με ενσυναίσθηση. Οι καταστάσεις που έχω βιώσει δεν είναι τραγικές, απλά εγώ ήμουν υπερευαίσθητος», παραδέχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές. Αυτά που λένε και γίνονται αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω, γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί εντελώς», απάντησε ο τραγουδιστής σε σχετική ερώτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άντρες έχουν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, αφού κάποια από τα σουξέ του Γιώργου Μαζωνάκη τα τελευταία 15 χρόνια έχουν την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη, όπως τα “Διανυκτερεύω”, “Εγώ τη ζωή μου”, “Έλα πίσω στη θέση σου”, “Λείπει πάλι ο Θεός” και “Να περνάς”.