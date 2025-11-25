Γιώργος Πολυχρονίου: Ήμουν άπιστος στις σχέσεις μου γιατί βαριέμαι αλλά ήθελα ασφάλεια

Καλεσμένος της Έλενας Παπαβασιλείου στην εκπομπή EQ, ο Γιώργος Πολυχρονίου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις σχέσεις του, την άπιστη συμπεριφορά του στο παρελθόν, τις προοδευτικές επιρροές που δέχτηκε από το Λονδίνο στα νεανικά του χρόνια, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα.

«Δεν ήμουνα πιστός στις σχέσεις μου. Βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Η ζωή σε λατρεύει, ο Θεός και πας καλά… μην μου το αλλάζεις το σενάριο. Είχα πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ τη και ελεύθερη. Άσε να τη δουν κι άλλοι. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος σε αυτό. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Και όταν μεγαλώνεις θέλεις και την επιβεβαίωση. Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια. Τα δίνω όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα… “δωσ’τα όλα”», είπε αρχικά ο Γιώργος Πολυχρονίου.

Παρά τις οικονομικές δυνατότητες που είχε στο παρελθόν, δήλωσε πως δεν τον ενδιέφερε ποτέ η επίδειξη πλούτου: «Όπως είμαι ντυμένος σήμερα, αυτά που φοράω κάνουν 150 ευρώ. Και τότε που είχα 5 εκατομμύρια, τα ίδια θα φορούσα. Δεν με νοιάζει το χρυσό ρολόι. Έχω δύο και δεν τα φοράω. «Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο καθωσπρεπισμός. Είχα προοδευτικές ιδέες από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο. Άκουγα στην Ελλάδα “τι θα πει η γειτονιά;”. Δεν με άγγιξαν ποτέ αυτά».

Και πρόσθεσε: «Στο Λονδίνο είδα πράγματα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Το ’71 είδα μαύρο να φιλιέται με ξανθιά. Είδα γυναίκες σερβιτόρες όταν εδώ είχαμε μόνο άντρες. Είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα ομοφυλόφυλα ζευγάρια. Εγώ έφυγα από τις ταινίες της Μάρθας Βούρτση και πήγα και είδα έναν άλλο κόσμο».