Γιώργος Πολυχρονίου: Έφυγα από τον ΑΝΤ1 και πήγα στο Mega γιατί μου έδωσαν τα πενταπλά

Ο Γιώργος Πολυχρονίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για τον Τροχό της Τύχης, αλλά και την Ελένη Μενεγάκη.

«Όταν ξεκίνησε ο Τροχός, υπήρχαν 200.000 αιτήσεις θεατών, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στο στούντιο. Με τον Τροχό γινόταν πανζουρλισμός στο πανελλήνιο, 50% θεαματικότητα», είπε αρχικά ο Γιώργος Πολυχρονίου.

Ο Γιώργος Πολυχρονίου είπε στη συνέχεια: «Έφυγα από τον ΑΝΤ1 και πήγα στο Mega να κάνω τη Mega Banca, γιατί μου έδιναν λίγα λεφτά για να ανανεώσω. Στο Mega πήγα γιατί μου έδιναν πενταπλάσια χρήματα».

Ο Γιώργος Πολυχρονίου πρόσθεσε: «Την Ελένη Μενεγάκη μού την έφεραν σπίτι μου και μου άρεσε. Πήγαμε για φαγητό και δώσαμε τα χέρια. Ήταν όμορφη, φρέσκια και μαζεμένη».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Πολυχρονίου είπε: «Το πρωινό στο Mega δεν το χάρηκα, γιατί ήταν η περίοδος που χώρισα με τη Μάγκυ και ήμουν “τραυματισμένος”».