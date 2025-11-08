Γιώργος Πολυχρονίου: Έφυγα από τον ΑΝΤ1 και πήγα στο Mega γιατί μου έδωσαν τα πενταπλά
Ο Γιώργος Πολυχρονίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για τον Τροχό της Τύχης, αλλά και την Ελένη Μενεγάκη.
«Όταν ξεκίνησε ο Τροχός, υπήρχαν 200.000 αιτήσεις θεατών, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στο στούντιο. Με τον Τροχό γινόταν πανζουρλισμός στο πανελλήνιο, 50% θεαματικότητα», είπε αρχικά ο Γιώργος Πολυχρονίου.
Ο Γιώργος Πολυχρονίου είπε στη συνέχεια: «Έφυγα από τον ΑΝΤ1 και πήγα στο Mega να κάνω τη Mega Banca, γιατί μου έδιναν λίγα λεφτά για να ανανεώσω. Στο Mega πήγα γιατί μου έδιναν πενταπλάσια χρήματα».
Ο Γιώργος Πολυχρονίου πρόσθεσε: «Την Ελένη Μενεγάκη μού την έφεραν σπίτι μου και μου άρεσε. Πήγαμε για φαγητό και δώσαμε τα χέρια. Ήταν όμορφη, φρέσκια και μαζεμένη».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Πολυχρονίου είπε: «Το πρωινό στο Mega δεν το χάρηκα, γιατί ήταν η περίοδος που χώρισα με τη Μάγκυ και ήμουν “τραυματισμένος”».
