Γιώργος Πατούλης: Το συγκινητικό μήνυμα για την πρώτη επέτειο γάμου με τη Νάνσυ Κοιλού

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού, οι οποίοι γιορτάζουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν ακριβώς πριν έναν χρόνο, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους, που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ο Γιώργος Πατούλης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε: «Πριν από έναν χρόνο, οι ζωές μας έγιναν ένα. Ευλογημένοι σαν ζευγάρι και σαν μελλοντικοί γονείς. Ευγνώμονες για όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και γεμάτοι προσμονή για όσα θα έρθουν. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, τη δύναμη και τη ζεστασιά που γεμίζεις τη ζωή μας κάθε μέρα. Χρόνια μας πολλά».

Παράλληλα, ο ίδιος ανέβασε και μια κοινή του φωτογραφία αγκαλιά με τη Νάνσυ Κοιλού.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 3 Νοεμβρίου 2024 σε πολύ κλειστό κύκλο σε κτήμα στο Κορωπί. Τον Φεβρουάριο του 2025 γεννήθηκε ο γιος τους.