Γιώργος Πατούλης: Με τη σύζυγο και το μωρό περνάμε πάρα πολύ καλά

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τη νέα καθημερινότητα με τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοίλου, και τον ενός έτους γιο τους, δηλώνοντας πως ζει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο. Παράλληλα, σχολίασε και τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα.

Ο ίδιος μίλησε με τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του και τον μικρό τους γιο, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής. «Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός έχει γίνει ενός και θεωρώ ότι αν αυτό θέλει κανείς να το ζήσει με όλες του τις εκφάνσεις, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς το ζούμε με την καλύτερή μας δυνατότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως πολλοί θεωρούν ότι το παιδί μοιάζει σε εκείνον, χωρίς όμως να κρύβει την επιθυμία του να πάρει τα χαρακτηριστικά της μητέρας του. «Θέλω να μοιάσει στην όμορφη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι υγιές το παιδί. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Με λένε χαζομπαμπά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Πατούλης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία που μπορεί να έχει για τη διεθνή προβολή της χώρας. «Είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας και όταν θα παίζει στις παγκόσμιες αίθουσες του κινηματογράφου, η διαφήμιση θα είναι τεράστια. Αυτό δημιουργεί ένα τουριστικό περιεχόμενο. Είναι εξαιρετικό το γεγονός αυτό», σημείωσε.